الإمارات: رفع تعليق سفر المواطنين المحصنين باللقاح إلى 12 دولة أفريقية

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم، رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة، إلى الدول التي تم منع السفر إليها و هي كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، زيمبابوي، وذلك اعتبارا من الأحد 6 فبراير الجاري.

وحددت السلطات بالدولة الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي

أولا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة.

ثانيا: المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في هذا الصدد ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.