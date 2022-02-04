قرر مجلس الوزراء، إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.

وذكرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4920) الصادر اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء قرر ما يلي:

أولًا: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ.

ثانيًا: إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده».