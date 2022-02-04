عاصفة شتوية تجتاح أمريكا وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف

انقطعت الكهرباء اليوم الجمعة عن مئات الآلاف من المنازل والشركات بعد أن تسببت عاصفة شتوية في هطول أمطار وتساقط كثيف للثلوج في جزء كبير من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين يهدد طقس أسوأ أجزاء من السهول الكبرى ونيو إنجلاند.

وذكر موقع باور أوتدج الإلكتروني اليوم الجمعة أن أكثر من 370 ألف مشترك انقطع عنهم التيار الكهربي في ولايات تكساس وأركنسو وتنيسي مرورا بأوهايو وحتى نيويورك بعد أن أسقطت عاصفة ثلجية أعمدة الكهرباء وأطاحت بالأشجار في المنطقة أمس الخميس.

وقال مرفق الكهرباء والغاز والمياه في ممفيس إن أكثر من 130 ألفا من العملاء انقطع عنهم التيار الكهربي وإن عودته يمكن أن تستغرق أياما.

وقالت الشركة على تويتر “نعلم أنكم قلقون وتريدون أن تعرفوا متى تعود إليكم الكهرباء. لا بد من رفع الأنقاض قبل أن تتمكن الأطقم من إعادة التيار”.

وأفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع رحلات الطيران أن شركات الطيران ألغت قرابة 3000 رحلة اليوم الجمعة بعد أن ألغت أكثر من 5000 رحلة أمس الخميس.