التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء وعدد من المحافظات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقالت قوات التحالف، إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وذكر العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بوقت سابق من اليوم، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة “حرض”.

وألمح، إلى اعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.