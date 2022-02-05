تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 فبراير 2022، رغم ارتفاع “المعدن الأصفر” عالميا في الإغلاق الأخير.

وتتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية في احتياطيات الذهب، بامتلاكها 323.1 طن من المعدن النفيس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت ليسجل 218.29 ريال (58.18 دولار)، مقابل 218.86 ريال (58.33 دولار) الجمعة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم ليصل إلى 163.72 ريال (43.64 دولار)، مقابل 164.15 ريال (43.75 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم السبت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.33 ريال (33.94 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.14 ريال (29.09 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت ليسجل نحو 191 ريالا (50.91 دولار)، مقابل 191.51 ريال (51.04 دولار) بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم السبت نحو 6789 ريالا (1809 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1528 ريالا (407.27 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع المنتهي – الجمعة- بنسبة 0.20%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) لنحو 1807.8 دولار.

وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.