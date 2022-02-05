السعودية ترفع أسعار بيع ا#لنفط للمشترين في #آسيا

رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس/آذار مع توقعات السوق للفترة المقبلة.

وأظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس/آذار 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير/شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس/آذار للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير/كانون الثاني.

وعكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر أيلول 2014.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر تشرين الأول.