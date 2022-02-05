إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 391.5 مليوناً والوفيات إلى 5.8 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 391.5 مليوناً على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5.744.399.

سجلت ألمانيا 217815 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و172 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10 ملايين و889 ألفا و 417 وإجمالي عدد الوفيات إلى 118 ألفا و 676 .

سجلت أستراليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 32219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى مليونين و319029 إصابة منها 329054 حالة نشطة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4073 وفاة.

سجّلت البرازيل 184311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،و493 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 26 مليون إصابة و 630494 وفاة.سجلت مصر 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 435052 حالة من ضمنهم 367026 حالة شُفيت، و22819 وفاة.