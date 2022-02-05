السعودية تحدد سعر #الخام_العربي_الخفيف للولايات المتحدة

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، السبت، أن المملكة، حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس /آذار إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.

وحددت السعودية أكبر مصدري النفط بالعالم أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس/ آذار إلى شمال غرب أوروبا بأقل من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.

ورفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس /آذار مقابل فبراير /شباط تمشيا مع توقعات السوق.

أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس/ آذار 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير/ شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وكان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس /آذار للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير /كانون الثاني.

عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.