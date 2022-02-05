بمكافأة وتأمين وتذاكر مخفضة.. ” #الخطوط_السعودية” تعلن عن برنامج “فني صيانة” ينتهي بالتوظيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، فتح باب التقديم في برنامج “فني صيانة الطائرات” المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى (رجال) في مدينة جدة.

وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة / دبلوم فني بمعدل تراكمي لا يقل عن 85٪ لحاملي الشهادة الثانوية، ومعدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) لحاملي درجة الدبلوم، وأن يكون على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية 3 آلاف ريال خلال فترة التدريب، وتأمين طبي، وتذاكر مخفضة للمتدرب “حسب سياسة الشركة”، والتسجيل في “التأمينات الاجتماعية”.