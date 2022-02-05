خبير طقس: #المملكة تواجه هجمات #برد مباغته على مدار 39 يوما

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق إن غدًا الأحد هو أول أيام موسم العقارب، مشيرًا إلى دخول المملكة في موجة برد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الزعاق أن اليوم هو آخر أيام الشبط وغداً الأحد أول العقارب ومدتها 39 يوماً وسنعيش خلال هذه الأيام (الأحد الاثنين الثلاثاء) على موجة برد عقرب السم ومعظم أيام العقارب معتدلة لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغته ولهذا سميت بالعقرب.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجه باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.