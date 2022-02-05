مونديال الأندية: الهلال يلتقي الجزيرة الإماراتي وعينه على نصف النهائي

يسعى فريق الهلال السعودي إلى تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي عندما يتواجهان الأحد على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال للمرّة الثانية في هذه البطولة، ويتطلع إلى حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لملاقاة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، عبر سعيه إلى لقب أوّل للأندية الآسيوية التي وصلت إلى مرتين إلى المباراة النهائية من دون التمكّن من إحراز اللقب.

فبلغ نادي كاشيما أنتلرز الياباني ونادي العين الإماراتي النهائي عامي 2016 و2018 على التوالي، لكنهما اكتفيا بالوصافة أمام الخصم نفسه ريال مدريد الإسباني.

ويعد نادي الهلال الذي أحرز المركز الرابع في نسخة العام 2019، أول نادٍ سعودي يتأهل مرتين للبطولة في تاريخها، بينما تأهل نادي النصر مرة واحدة منذ انطلاق البطولة.

وكان الهلال قد استعد لهذه البطولة من خلال إبرام صفقات جديدة عدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ تعاقد مع ستة لاعبين في مختلف المراكز، فيما تخلى الفريق عن سبعة من لاعبيه إما بالانتقال النهائي أو بنظام الإعارة.

واستقطب الفريق خلال الميركاتو الشتوي حارس المرمى الدولي محمد العويس قادماً من النادي الأهلي، إضافة إلى الدوليين الظهير سعود عبدالحميد ولاعب خط الوسط عبدالإله المالكي من نادي الاتحاد، لكن الاخير تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات كأس العالم.

وكانت آخر صفقات الفريق المحلية التعاقد مع الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي النصر.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب، فقد دعّم الهلال صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري أودوين إيغالو قادماً من نادي الشباب، إضافة إلى لاعب خط الوسط البرازيلي ميشيل ديلغادو من فريق فلامينغو البرازيلي.

ويبحث الهلال عن مواصلة تألقه أمام الأندية الإماراتية، ويملك الفريق حصيلة مميزة في مبارياته أمامها، حيث التقى في 33 مباراة سابقة مع الأندية الإماراتية في البطولات الآسيوية، فاز في 16 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات، وسجّل الهلال 50 هدفاً فيما تلقت شباكه 34 هدفاً.

وتواجه الهلال والجزيرة الإماراتي في 4 مباريات سابقة خلال البطولات الآسيوية، شهدت 3 انتصارات للفريق الهلالي، مقابل تعادل وحيد، ولم يخسر الهلال أي مواجهة أمام الجزيرة الإماراتي، وسجل الأزرق 8 أهداف، فيما اهتزت شباكه 4 مرات.

وتبرز في الهلال مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال عبدالله المعيوف، محمد البريك، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، والكولومبي غوستافو كويلار، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، والبرازيليان ماثيوس بيريرا، إلى جانب ديلغادو وإيغالو، والمالي موسى ماريغا.

ويفتقد الهلال لخدمات قائد الفريق سلمان الفرج بسبب الإصابة.

وقال الفرج في تصريحات صحافية إنه “لن يشارك أمام فريق الجزيرة الإماراتي بسبب الإصابة، فيما ستكون العودة للمشاركة في المباراة التالية للفريق”.

وكان الفرج قد غاب عن تمثيل المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بسبب الإصابة، وخضع حينها لبرنامج علاجي وتأهيلي استعداداً للعودة إلى المستطيل الأخضر.

وكان الفرج غاب عن الهلال أيضاً في مشاركته الأولى في مونديال الأندية 2019 بسبب الإصابة أيضاً.

من جهته، تأهل الجزيرة الإماراتي إلى هذا الدور عقب انتصاره بنتيجة 4-1 أمام نادي بيراي بطل الدوري التاهيتي، في الدور الأول من البطولة.

وتبرز في الجزيرة أيضاً مجموعة من اللاعبين أمثال علي خصيف، ومحمد ربيع، وخليفة الحمادي، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، وعبدالله إدريس، ومحمد جمال، والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمالي عبدالله ديابي، والبرازيلي فيكتور سا، وأحمد العطاس، وعلي مبخوت.