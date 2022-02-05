« #الجوازات» توفر خدمة جديدة لمتحدي الإعاقة

قالت المديرية العامة للجوازات، إن خدمة إشارة لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع متوفرة في جميع الإدارات، وذلك ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية .

وأوضحت الجوازات في تغريدة عبر تويتر “بإمكان مراجعي الجوازات من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع التواصل بلغة الإشارة في جميع إدارات جوازات المناطق في المملكة وذلك عبر تطبيق إشارة”.

وأكدت أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال “تطبيق إشارة”، حيث يتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت الجوازات إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق “إشارة” للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.