توجهات بدمج تطبيقي #أبشر و #توكلنا

كشفت مصادر خاصة لـ”العربية”، اليوم السبت، عن وجود توجهات بدمج تطبيقي توكلنا وأبشر، والتي تعد أهم التطبيقات الحكومية في المملكة، في تطبيق واحد.

وبحسب المصادر؛ من المقرر أن يربط التطبيق الجديد بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة، والتي من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتطبيق أبشر هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، ويخدم 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

كما أن توكلنا هو تطبيق محمول وبرنامج كمبيوتر مصمم ليعمل على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة، وهو واحد من التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا 2019–20 يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، والتطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس “كورونا “المستجد.