المركز_الخليجي_للوقاية: جرعات لقاح #كورونا التنشيطية ستكون موسمية مثل “الإنفلونزا” #الجرعة_التنشيطية

قال متحدث باسم المركز الخليجي للوقاية إن “جرعات لقاح مكافحة كورونا التنشيطية ستكون موسمية”، مشيرا إلى أن “بعض الدول أعطت الجرعة الرابعة، والتي تعتبر “جرعة تنشيطية ثانية”، من بينها الأراضي المحتلة، والبحرين، وذلك بعد أن وصلوا إلى نسب عالية في الجرعة التنشيطية”.

وأضاف المتحدث، خلال استضافته بـ “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن ما نسبته 30% من الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا أخذوا الجرعة التنشيطية الأولى، وقد يكون في المستقبل أن يكون هناك ضرورة لأخذ جرعة تنشيطية بشكل موسمي، مثل الإنفلونزا”.