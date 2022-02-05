تحصين حرم جامعة الطائف من مهالك السموم

وقَّعت ⁧‫جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وجامعة الطائف‬⁩ مذكرة شراكة وتعاون وذلك لتحصين المجتمع الجامعي من الآفات وتحصين الشباب من مهالك السموم.

المذكرة والتي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري،و مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان تصبح من خلالها الجمعية الشريك الأساسي للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالجامعة وذلك من خلال إقامة كفى للندوات التثقيفية والرسائل التوعوية للطلاب والمنسوبين.

ووضع ملصقات توضح أضرار السموم وكيفية العلاج والوقاية منها داخل أروقة الجامعة ، في حين أن جامعة الطائف تقدم الدراسات وتجري المسوحات الميدانية سنداً للجمعية ولمعرفة مدى تأثير هذه البرامج على المجتمع الجامعي.

الجدير بالذكر أن وكالة الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع -وحدة الشراكات- مثلت الجامعة خلال هذه الشراكة والتي تمتد لثلاثة أعوام قادمة قابلة للتمديد .