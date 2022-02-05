أوميكرون يفتك ببرلمان #إيران

قال عضو بارز في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، إن نحو 50 من أعضاء البرلمان المؤلف من 290 مقعداً أصيبوا بمرض كوفيد-19، مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد.

وذكر علي رضا سليمي لوكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء المرتبطة بالتلفزيون الرسمي الإيراني، أن جلسة البرلمان ستعقد هذا الأسبوع بما يتفق مع القواعد الصحية.

وعلق البرلمان جلساته لأسبوعين في أبريل الماضي بعد تفشي المرض بين أعضائه.

وفي أوائل أيام الجائحة أودى الفيروس بحياة عدد من نواب البرلمان.

وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 6.5 مليون إصابة وما يتجاوز 132500 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وتلقى أكثر من 50 مليوناً من السكان البالغ عددهم نحو 85 مليوناً جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين حصل أكثر من 19 مليوناً على 3 جرعات.