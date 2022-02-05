المرحلة النهائية.. المسعفون يدخلون البئر لمحاولة إخراج #الطفل_ريان #أنقذوا_ريان_من_البئر #أنقذوا_ريان

دخلت فرق الإسعاف المغربية بعد ظهر السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء وإخراجه منه، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجري العملية ومتى تنتهي.

وبذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حيا، علما ان الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.

كشفت فرق الإنقاذ المغربية أن عملية الحفر قاربت على الانتهاء، مؤكدة أنه تم تجهيز مروحية طبية وطاقم تمريضي استعداداً لإخراج الطفل ريان.

كما وصلت، منذ قليل، سيارة إسعاف تقل والدي الطفل، إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ المغربي ريان، العالق داخل بئر بضواحي مدينة شفشاون منذ 5 أيام.