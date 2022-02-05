27 كليوغراماً من #المخدرات تنطلق من #لبنان.. أين الهدف هذه المرة!

ألقت قوات الأمن اللبنانية اليوم القبض على إمرأة متورطة بعملية تهريب المخدرات، وضُبطت بحوزتها بطاقة هوية مزورة تستخدمها في التهريب، إضافةً إلى كمية من حبوب الكبتاغون”.

وبحسب التفاصيل فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم السبت، ضبط 27 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدّرة مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي بعلب قطع من الشوكولا كانت متوجهة إلى دولة عربية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم: إنها حصلت على معلومات عن تخطيط مجموعة لتهريب “كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة كبتاغون إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا”.

وأضاف البيان أنه، بعد التحريات، أمكن تحديد مكان الطرد لدى إحدى شركات البريد، وضبطه. “وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على 27 كلغ من مادة الكبتاغون المخدرة، أي ما يوازي 150 ألف حبة طُحنت “ووضبت في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادة الشوكولا، ووضعها في علب مخصصة للحلويات”.