الأهلي و #التعاون يتعادلان إيجابيا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء فريقي الأهلي وضيفه التعاون، الذي أقيم اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في إطار الجولة الـ 19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للتعاون اللاعب “لياندر تاوامبا” عند 54، فيما سجل للأهلي اللاعب “عبدالله المقرن” عند الدقيقة 81.