استمرار التقديم على #وظائف #وزارة_الحرس_الوطني.. والعمل في المدينة وجدة والأحساء

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 83 لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في كل من المدينة المنورة وجدة والأحساء.

وذلك وفق التفاصيل التالية:

إداري / أخصائي ثاني مراقبة المخزون – وظيفتان – المدينة المنورة.

فني تخدير ثاني (وظيفتان) – المدينة المنورة.

صيدلاني أول (8) وظائف – جدة.

فني صيدلة أول (4) وظائف – جدة.

فني صيدلة ثاني (وظيفتان) – جدة.

وظائف تمريض (18) وظيفة (الأحساء).

وظائف طبية (21) وظيفة (جدة، المدينة المنورة).

وظائف تدريبية (26) وظيفة (المدينة المنورة، جدة، الأحساء).

يتم تحديث الوظائف بشكل مستمر عبر بوابة التوظيف بموقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

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وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://eapps.ngha.med.sa