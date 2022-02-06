مدرب #الهلال: مواجهة #الجزيرة مقياس.. والحذر ضروري لتجنب الخروج #الهلال_الجزيره

قال مدرب نادي الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، إن مواجة فريقه أمام الجزيرة اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ستكون المقياس لمدى قدرة فريقه على المضي قدماً في البطولة، وتحديد أهدافه، وفي نفس الوقت تجنب الخسارة تفادياً للخروج المبكر، وبالتالي فإن الحذر فيها ضروري.

وقال جارديم في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة اليوم:”هي مواجهة ستتيح لنا التعبير عن إمكانياتنا كفريق بطل آسيا ويشارك في هذه البطولة على هذا الأساس، وبالتالي فان أهدافنا ستحددها مواجهة الجزيرة، وإلى أي مدى نحن قادرون على الاستمرار”.

وأوضح مدرب الهلال أنه حرص على متابعة مباريات سابقة لفريق الجزيرة علاوة على مباراته الافتتاحية أمام فريق بيراي التاهيتي، وتأكد له أن الفريق يمتلك إمكانات فنية مميزة، وهو ما يستوجب من فريقه الحذر من أجل إيقاف مصادر الخطورة، وإلا سيهدد الجزيرة مسيرة فريقه للاستمرار في البطولة.

وعبر مدرب الهلال عن ثقته في التشكيلة المتواجدة مع فريقه حالياً خاصة بعد رحيل لاعب مثل الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

مؤكداً أن المجموعة الحالية قادرة على تحقق طموحات الفريق، و أنه اصطحب معه مجموعة خارج قائمة البطولة للاستعانة بهم في حالة أي ظرف طارئ.