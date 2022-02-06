شاهد التفاصيل: #وظائف إدارية للجنسين في #نيوم #neom

أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية شاغرة في قطاع الخدمات المالية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: مساعد تنفيذي / مساعد إداري /سكرتير.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، المالية، المحاسبة، الإحصاء أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المساندة الإدارية أو الإدارة المكتبية ومهارات تحليلية لفهم وتطبيق البحوث والإحصاءات في كتابة التقارير واتخاذ القرار.

مهارات تنظيمية لإدارة السجلات والبيانات والوفاء بالمواعيد النهائية وإجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.

للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.neom.com/job/NEOM-Executive-Assistant-(Job-Location-in-Sharma,-NEOM)-NEOM/766714423/