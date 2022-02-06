“كلنا هلاليون في مونديال الأندية”.. سفير اليابان يدعم #الهلال قبل موقعة الجزيرة الإماراتي #الهلال_الجزيره

عبر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، عن دعمه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراته في مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022م.

ونشر السفير الياباني صورة له وهو يرتدي الزي الرسمي السعودي، الثوب والشماغ بألوان شعار نادي الهلال، قائلاً، “كلنا هلاليون في كأس العالم للأندية”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم (الأحد)، نظيره الجزيرة الإماراتي، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، على استاد محمد بن زايد، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويشارك الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 للمرّة الثانية في هذه البطولة، بعد مشاركته في عام 2019، وحل رابعا، ويتطلع إلى حصد بطاقة التأهل إلى قبل النهائي لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.