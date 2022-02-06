فضيحة من العيار الثقيل.. كاميرات تجسس في حمامات النساء تهز خارجية أستراليا

هزت أستراليا فضيحة من العيار الثقيل بعد العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في مقر البعثة الدبلوماسية في العاصمة التايلندية بانكوك.

وقال مسؤول في كانبيرا، يوم امس السبت، إنه تم اتهام موظف سابق في السفارة الأسترالية، بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات نساء البعثة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، على أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن رفاهية وخصوصية جميع الموظفين تظل أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب.