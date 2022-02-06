المسند: موجة باردة لمدة 3 أيام على هذه المناطق والبداية الخميس

توقع الدكتور عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم.

قال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “يوم الخميس تبدأ كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى شمالي الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران .. هذا والله أعلم”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران ويتوقع أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.