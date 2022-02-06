عداد_كورونا.. الاصابات العالمية إلي 395 مليونا والوفيات 5.8 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 394 مليونا و136 ألفا و669 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و752 ألفا و713 حالة، فيما تعافى 313 مليونا و4 آلاف و832 حالة.

وسجلت ألمانيا 133173 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و41 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 11.225.90، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 118717 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد اصابات كورونا، بنحو 38 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ,و15وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الجائحة .

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الي أن الإصابات الإجمالية حتي الان بلغت مليون و 9 آلاف، و688 إصابة و6873 وفاة.