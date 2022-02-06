لهذا السبب.. #الغذاء_والدواء تحذر من #البابونج

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء للحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج، مشيرة إلى أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وقالت الهيئة، إن البابونج عبارة عن نبات عشبي ينتمي لفصيلة النجمية، ويحمل أزهارًا بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

وأضافت أن البابونج له استخدامات في الطب البديل، مثل تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي كعسر الهضم وانتفاخات البطن، مبينة أن البابونج لا يستخدم لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، كما يجب على المرأة الحامل عدم الإكثار من تناوله.

وأضافت أن البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته، وقد يتعارض مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها، وكذلك قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للـدم عند الإكثار من تناوله فيزيد من خطر النزيف.