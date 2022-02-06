تعّرف على سجل المنتخبات الفائزة بـ #كأس_الأمم_الإفريقية #الكاميرون2021 #كأس_الأمم_الأفريقية #TotalEnergiesAFCON2021

فيما يلي سجل المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، قبل المباراة النهائية بين مصر والسنغال، المقرر إقامتها في ياوندي بالكاميرون، اليوم الأحد.

1957 مصر (السودان)

1959 مصر (مصر)

1962 إثيوبيا (إثيوبيا)

1963 غانا (غانا)

1965 غانا (تونس)

1968 الكونغو كينشاسا (إثيوبيا)

1970 السودان (السودان)

1972 الكونغو (الكاميرون)

1974 زائير (مصر)

1976 المغرب (إثيوبيا)

1978 غانا (غانا)

1980 نيجيريا (نيجيريا)

1982 غانا (ليبيا)

1984 الكاميرون (كوت ديفوار)

1986 مصر (مصر)

1988 الكاميرون (المغرب)

1990 الجزائر (الجزائر)

1992 كوت ديفوار (السنغال)

1994 نيجيريا (تونس)

1996 جنوب أفريقيا (جنوب أفريقيا)

1998 مصر (بوركينا فاسو)

2000 الكاميرون (غانا ونيجيريا)

2002 الكاميرون (مالي)

2004 تونس (تونس)

2006 مصر (مصر)

2008 مصر (غانا)

2010 مصر (أنغولا)

2012 زامبيا (غينيا الإستوائية والغابون)

2013 نيجيريا (جنوب أفريقيا)

2015 كوت ديفوار (غينيا الإستوائية)

2017 الكاميرون (الغابون)

2019 الجزائر (مصر)