بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية.. مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش برنامج المسح الوطني للصحة النفسية

استقبل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة فريق برنامج المسح الوطني للصحة النفسية برئاسة الدكتورة ياسمين التويجري كبير الباحثين ومدير قسم الأبحاث الوبائية والباحث الرئيس لبرنامج المسح الوطني السعودي للصحة النفسية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك لمناقشة المرحلة الجديدة من برنامج المسح الوطني للصحة النفسية.

وقدمت الدكتورة التويجري في بداية اللقاء عرضاُ مرئياً عن مستجدات البرنامج ونتائج الدراسات الميدانية، وتطلعات فريق العمل بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية لتطبيق نموذج تجربتها على فئات المجتمع السعودي بما يتناسب والمعايير المجتمعية ودعم الجهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. وأعربت التويجري في ختام عرضها عن شكر وتقدير فريق العمل للمركز لدوره في دعم المرحلة القادمة للبرنامج.

ومن جانبه ثمن أمين عام المركز الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي زيارة فريق عمل برنامج المسح الوطني، مؤكداً حرص المركز على دعم مرحلة البرنامج القادمة والتي ستعنى بإيجاد البرامج الوقائية والخدمات العلاجية للأمراض النفسية. و تذلييل كافة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المرحلة القادمة للبرنامج.

الجدير بالذكر أن برنامج المسح الوطني السعودي للصحة النفسية من أهم البرامج الوطنية التي تبناها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إيماناً منه بأهمية الصحة النفسية وضرورة وجود دراسات وطنية جادة تساعد في التعرف على حجم المشكلة وعوامل الخطر المسببة ووضع استراتيجية وطنية للتعامل معها.