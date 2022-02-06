الطيران المدني: تعميم للناقلات الجوية بتحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص، بِشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

ونص التعميم على أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضحت الهيئة في تعميمها أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم يحملون شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1ـ (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2ـ (10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443هـ الموافق 9 فبراير 2022م.