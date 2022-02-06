جمعية ألزهايمر تطلق مشروع “نرشدهم لنؤهلهم”

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، اليوم الأحد، سلسلة من المشاريع، وأهمها “نرشدهم لنؤهلهم”.

و”نرشدهم لنؤهلهم” عبارة عن برنامج إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وكانت الجلسات الافتراضية التوعوية في مطلع هذه السنة بعنوان “الأدوية والعلاجات.. مرض ألزهايمر” وذلك لمدة ساعة، حيث قدمتها الدكتورة / ندى أبو شريع صيدلي استشاري إكلينيكي – مدينة الملك عبد العزيز الطبية، تتحدث فيها عن محاور هامة وهي أدوية مرض ألزهايمر وأهمية جدولة توقيت الأدوية مع حالة كل مريض والأعراض الجانبية واهمية التشخيص الأمثل في حال تطور الحالة المرضية وتعارض الأدوية.

وللتسجيل ضمن الورش التوعوية ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/0112143838 ، أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.