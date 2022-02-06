وزير الخارجية اليمني :جماعة الحوثي تقامر بأمن واستقرار المنطقة

اتهمت الحكومة اليمنية ، الأحد، جماعة الحوثي بأنها تقامر بأمن واستقرار المنطقة خدمة لإيران.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال مباحثات عقدها في العاصمة السعودية الرياض، مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، وفق وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وخلال اللقاء، ندد بن مبارك” بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم به المليشيات الحوثية”.

وحذر من أن” هذه المليشيات تقامر بأمن واستقرار المنطقة في سبيل تحقيق أجندة النظام الإيراني الذي دأب على ابتزاز العالم عبر أذرعه من المليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية ومنها اليمن”.

وأكد بن مبارك أن” اعتداءات الحوثيين الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة”.

من جهتها، أعربت ويستلي عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل يساعد على إنهاء الصراع في اليمن.

وأكدت دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، حسب الوكالة.