باحث روسي: 10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات

أوضح مكسيم سكولاتشيف، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مدى تأثير الإصابة بفيروس كورونا على العمر البيولوجي للشخص.

وقال إن صحة الشخص الذي لم يتلقى الجرعات المضادة لفيروس كورونا، ستعاني عدة عوامل سلبية في حالة الإصابة، وتؤدي في غضون عشرة أيام إلى “شيخوخة” الجسم لمدة عشر سنوات.

وأضاف في حوار مع راديو “سبوتنيك”، أنه حالة عدم تلقي الشخص لقاح مضاد لفيروس كورونا، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة.