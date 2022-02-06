الاتحاد يغرد في الصدارة بـ “رباعية” في أبها

حقق فريق الكرة بنادي الاتحاد، فوزًا على مضيفه أبها بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وأقيمت مباراة أبها والاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2021-22”.

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول لصالح الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 61، ثم أضاف المغربي عبد الرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 78، وتابع عبدالعزيز البيشي بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 80، ليضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الرابع لصالح الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة، ليواصل صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 14 انتصارًا وتعادلين وخسارتين.

في المقابل، تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة من 19 مباراة، ليحتل المركز الثامن في الدوري السعودي، بواقع 7 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر.