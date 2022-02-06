عبد الرزاق حمد الله يهدي منزلا لأسرة الطفل ريان #ريان #الطفل ريان

أعلن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، أنه سيهدي “منزلا مجهزا بالكامل” لأسرة الطفل ريان الذي توفي بعدما سقط في بئر في واقعة جذبت اهتماما كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله على إنستغرام يوم الأحد: “حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان، وأسأل الله أن يرزقهم الصبر

وسقط ريان البالغ عمره 5 سنوات في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.