طقس_الاثنين: غبار وأتربة في غرب المملكة وأمطار بسواحل جازان #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان وعسير والباحة مع فرصة لهطول امطار خفيفة على سواحل جازان ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الاوسط, وارتفاع الموج من من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاث امتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.