روسيا لدول أوروبا: فكروا في خطر #أمريكا وأسلحتها وأتركوا الخوف منا

قال مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على الغرب، بدلاً من الخوف من التهديد الافتراضي بنشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس، التفكير في الخطر الحقيقي لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

وقال يرماكوف لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، “أود أن أطرح سؤالاً عما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديداً لأمنهم ليس من بيلاروس، ولكن في نشر فعلي للأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدداً من دول الناتو القادرة على ضرب أهداف في روسيا”.

وأشار يرماكوف إلى أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في “المهمات النووية المشتركة” لحلف شمال الأطلسي “يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.