أولمبياد بكين: روسيا تهيمن على ذهبية وفضية

فاز الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية، لمسابقة تزلج اختراق الضاحية سكياتلون، في أولمبياد بكين الشتوي، يوم امس الأحد.

حقق الفريق الروسي المركزين الأول والثاني في المسابقة، في الوقت الذي فشل فيه الفريق النرويجي في الصعود إلى منصة التتويج.

وحصد بولشونوف الميدالية الذهبية لبلاده بعد مسيرة متواضعة طوال الموسم، حيث لم يفز سوى بسباق واحد فقط في سلسلة سباقات كأس العالم.

وأنهى المتزلج الروسي السباق الذي امتد لمسافة 30 كم، في ساعة واحدة و16 دقيقة و9.8 ثوان.

وفاز الروسي الآخر دينيس سبيتسوف بالميدالية الفضية، متأخراً بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية عن بولشونوف.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفنلندي ليفو نيسكانين، متأخراً بفارق حوالي دقيقتين عن المتصدر.