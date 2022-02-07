وظائف للجنسين برواتب تصل لـ 8600 ريال في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

محاسب – (رجال) الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو: الراتب: 8600 شهرياً (7200 أساسي + 1800 بدل سكن + تأمين طبي).

فني أجهزة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء (رجال) شركة نبيل عبدالله أو نهية وشريكه

الراتب: 7900 شهرياً (6500 أساسي + 1400 بدل سكن + تأمين طبي).

إداري عقد (للنساء) الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو

الراتب: 8600 شهرياً 7200 أساسي + 1800 بدل سكن.

مشغل معدات – شركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات:

المؤهل العلمي ثانوية عامة والخبرة ثلاث سنوات.