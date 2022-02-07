فيروس #كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين ويصيب 391.88 مليونا

أدى تفشي فيروس كورونا فى العالم إلى وفاة ستة ملايين و102793 شخصا وإصابة أكثر من 391.88 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بتسجيل 905324 حالة وفاة و76354968 إصابة تليها الهند بتسجيل 501979 وفاة و42188138 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال ال 24 ساعة الماضية 35286 إصابة جديدة بكوفيد19- لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفا و 963.

كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة.

كما سجلت المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 10234 إصابة ‏جديدة, و و129 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك ،عن ارتفاع عدد ‏‏‏الإصابات إلى خمسة ملايين و151525 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 309546 حالة وفاة.‏