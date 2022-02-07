تصيب الملقحين وغيرهم على حد سواء.. رصد 4 سلالات فرعية من المتحور ” #أوميكرون”

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها رصدت 4 سلالات فرعية من متحور فيروس كورونا “أوميكرون”، مؤكدة أن من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة.

وذكرت الصحة العالمية -بحسب ما أورده موقع “ديزيرت” الإخباري الأمريكي- أنها تراقب السلالات BA.1 وBA.2 وBA.3 وكلها تقع تحت مظلة المتحور “أوميكرون”.

وأضافت أنها تتابع 4 سلالات فرعية لـ”أوميكرون”، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رُصد في نحو 50 دولة في العالم.

وتعرف هذه السلالة بسرعة تفشيها، بدرجة أكبر من تلك التي يُعرف بها “أوميكرون”، لكن ما من دليل حتى الآن على أنه يُحدث إصابات خطيرة.

وذكرت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، ردًّا على سؤال بشأن موعد نهاية جائحة كورونا: “ما زلنا لا نعرف كل شيء عن الفيروس”؛ وفق “سكاي نيوز”.

وأضافت: “ما زلنا لا نعرف كل شيء عن المتغيرات والمسار المستقبلي لذلك”.

وجرى رصد متحورين فرعيين من “أوميكرون” في العديد من دول العالم؛ مما أثار مخاوف من أن الوباء سيستمر في إصابة الملقحين وغير الملقحين على حد سواء.

وقالت دول مثل بريطانيا وسنغافورة والهند: إنها رصدت السلالات الفرعية مثل “BA.2 وBA.3 “، وشهدت هذه الدول ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات؛ مما يعزز المخاوف بأن السلالات الجديدة سريعة التفشي.