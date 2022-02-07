المسند: مرتفع جوي يتربع فوق #المملكة وهذا هو موعد انتهاء #الشتاء وموسم الأمطار

توقع الدكتور عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، انتهاء فصل الشتاء خلال 45 يوماً بمشيئة الله.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: رداً على سؤال كم بقي في فصل الشتاء؟ تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على خط الاستواء 45 يوماً.

واضاف ايضا رداً على سؤال كم بقي في فصل الشتاء؟ تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على خط الاستواء 45 يوماً.

متوقعا توقع استقرار الأجواء في المملكة خلال الـ 5 أيام المقبلة.

كما توقع اليوم استقرار جوي عام، مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية”.

وأضاف المسند: “مرتفع جوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب ـ بإذن الله تعالى ـ المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام قادمة”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.