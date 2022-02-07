ديوان_المظالم ينجز أكثر من 31 ألف دعوى في جميع محاكمه في جميع مناطق #المملكة

أنجز ديوان المظالم خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري 1443 هـ, 31749 دعوى بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة، ومختلف مراحل التقاضي فيها.

وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، وبنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل بزيادة 891 دعوى عمّا أُنجز في الربع الأول من نفس العام, فيما بلغت عدد الدعاوى المُقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.

واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حده.

وبلغ عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1,067,744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.