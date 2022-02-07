ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.2 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الإثنين 7 فبراير/شباط 2022،وسط موجة صعود يشهد المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 218.5 ريال (58.24 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 191.2 ريال (50.96 دولار).

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 163.88 ريال (43.68 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 127.46 ريال (33.97 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 6795 ريالًا (1811 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1530 ريالا (407.7 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع الجاري (الإثنين)، بالتزامن مع تراجع طفيف في مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع هبوط تصحيحي لمؤشر الدولار، بعد أن صعد بقوة منذ نهاية الشهر الماضي، بفعل تلميحات بقرب رفع أسعار الفائدة على الدولار.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان المقبل، بنسبة بنحو 0.13%، ليصل إلى مستوى 1810.11 دولارا للأوقية.