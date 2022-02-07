ناقش فيها نقده وتأصيل الجذور الفكرية.. طبعة ثانية من “تشخيص الصحوة” للدكتور توفيق السديري

صدر عن دار تكوين وبحلة قشيبة الطبعة الثانية من كتاب تشخيص الصحوة لمعالي الدكتور توفيق السديري استاذ الدراسات العليا نائب وزير الشؤون الإسلامية سابقا.

وهي طبعة مزيدة ومنقحة عن الطبعة الاولى وهو الكتاب الذي ناقش موضوع الصحوة ودراسته ونقده وتأصيل الجذور الفكرية للصحوة المنطلقة من نظرية التفسير المصلحي السياسي للدين والذي نشأ قبل أكثر من قرن من الزمان عبر رموز هذه المدرسة في بعض مناطق العالم العربي والإسلامي.

ثم عرض المؤلف في فصل مستقل كيف تسللت الصحوة الى السعودية وكيف نشأت تياراتها وتنظيماتها في المملكة وآثار هذه التيارات ومآلاتها في الواقع السعودي.

وتأتي إعادة طباعة الكتاب لعدة أمور منها: نفاد الطبعة السابقة خلال الأيام الأولى من عرض الكتاب، وإلحاح عدد من المهتمين بضرورة إعادة طباعة الكتاب وتوسيع قاعدة نشره، وكذلك الحراك التنموي والاجتماعي والتغيير المتسارع في المجتمع السعودي في عهد الحزم والعزم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- يعاضده عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وظهور ملامح هذه الرؤية في واقع الإنسان السعودي ونفض غبار الصحوة الحركية التي ضربت أطنابها في المجتمع السعودي لعدة عقود من الزمن.

ويعد هذا الكتاب هو الكتاب السابع من سلسلة إصدارات معالي الدكتور/ توفيق السديري وسيتبعه بإذن الله عدد من المؤلفات في مواضيع متعددة.