دخل في غيبوبة لـ 6 أشهر واستفاق على خلع زوجته له.. بعد أن ضحى بوظيفته من أجلها 

في قصة مثيرة روى تفاصيلها مواطن سعودي لبرنامج “بعد المنتصف”، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وعرض قصته المؤثرة بعد دخوله في حالة غيبوبة بسبب وقوع حـادث له، قبل أن يستفيق بعد عدة أشهر ليكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع ضده وتركته في أزمته الصحية بعد شهرين من دخوله للغيبوبة.

وقال الشخص الذي أطلق على نفسه اسم “هدوء” في مداخلة مع برنامج “بعد المنتصف” على إذاعة ” MBC FM”، إنه تنازل عن وظيفته من أجل إرضاء زوجته والانتقال للعيش معها في مدينة أخرى.

وأضاف أنه تعرض لحـادث بشكل مفاجئ بعد شهر من الانتقال ودخل في غيبوبة تامة وشبه فقدان للذاكرة لمدة ستة أشهر، لكنه استفاق بعد ذلك وسأل عن زوجته ليكتشف بأنها رفعت قضية خلع ضده أمام المحكمة.

ولفت إلى أنها تركته وحيداً في حالته المرضية بدعوى وفاته دماغياً، مبيناً أن الأمر كان صادماً بالنسبة له وأصابه بحالة عدم ثقة في الجميع وعدم تقبل الوضع الاجتماعي والآخرين من حوله.

وأضاف المواطن : أن لديه معاناة من الآلام والمشاكل التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد”.