بعد جمع الفدية.. عائلة الطفل السوري المختطف تعلن الإفراج عنه خلال ساعات

أكد مصعب قطيفان، عم الطفل المختطف فواز قطيفان، أن أفراد العائلة في داخل سوريا وخارجها قرروا جمع مبلغ الفدية المطلوبة دون مساعدة من أحد، معبرًا عن شكره لكل من عرض أي مساعدات مالية.

وأوضح قطيفان أن المبلغ سيكون جاهزًا خلال ساعات، وفي حال تعثر جمع المبلغ سنعلن ذلك لمن يريد المساهمة، محذرًا من أنه قد تحدث عمليات ابتزاز تحت مسمى التبرع وقد تذهب الأموال إلى غير طريقها.

ومن جهته عبر والد الطفل محمد قطيفان عن شكره لكل من ساندهم في هذه المصيبة بحسب وصفه، مضيفًا أنه تم جمع المال وما تبقى ستتكفل به عشيرة آل قطيفان.

وتابع: “إحنا ما بدناش حد يقعد يلم تبرعات من برة على اسم ابننا فواز، إحنا بعون الله اتكفلنا بلمّ باقي المبلغ والشكر للجميع”.

وكان مصعب قطيفان، عم الطفل، قد كشف أن الخاطفين طلبوا في البداية مبلغا كبيرا جداً بحدود 700 مليون ليرة سورية، ثم تم تخفيضها إلى 400 مليون ليرة، مشيراً إلى أن الطفل وحيد أسرته ولديه ثلاث شقيقات.

وبحسب رواية عمّ الطفل فواز ، فقد تم اختطافه يوم 2 نوفمبر من العام الماضي، عندما كان متوجهاً في الصباح الباكر إلى مدرسته، حيث كان الخاطفين 4 أشخاص، بينهم امرأة ويستقلون دراجتين ناريتين”، مؤكداً أن عملية الخطف كانت مقصودة، حيث إن المرأة التي كانت برفقة الخاطفين قامت بالإشارة إلى الطفل محمد فواز بعينه.