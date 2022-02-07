الأمير_خالد_الفيصل يُسلّم عددًا من سكان #الأحياء_العشوائية وحداتهم السكنية الجديدة

سلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسُر من سكان الأحياء العشوائية، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً للأمير خالد الفيصل أثناء تسليم عدد من سكان الأحياء العشوائية وحداتهم السكنية الجديدة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت في وقت سابق، توفير خدمات سكانية متنوعة للمواطنين من قاطني الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، كما سيتم تجهيز 4781 وحدة سكنية مع نهاية 2022، تُقدم للأسر الضمانية القاطنة في الأحياء العشوائية المزالة بجدة.