برعاية #خادم_الحرمين.. إقامة أول معرض متكامل للدفاع والأمن في #المملكة #عاجل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، في الرياض.

وسيبدأ معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضاً حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من حوالي 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات.