“الحج والعمرة”: إلزام معتمري الخارج بشهادة PCR سلبية قبل 48 ساعة من القدوم إلى #السعودية

أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنويها، اليوم، بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بناء على ما ورد من الجهات المختصة.

وجاء مضمون التنويه: “تود وزارة الحج والعمرة إفادة المعتمرين والزوار بتحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن”.

أنه بناءًا على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، فإنه:

– يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصنيهم، إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى المملكة.

– يبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 هـ، الموافق 9 فبراير 2022م.